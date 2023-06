Amanda, la drag queen que hizo historia en un noticiero de México

Guillermo Barlo, el periodista que encarna a Amanda Drag, durante su presentación en el noticiero/Captura de Instagram

De la censura a la celebración del amor, la inclusión, la diversidad y el glitter, Canal Once, cadena de televisión pública mexicana, ha dado uno de los mejores ejemplos de respeto hacia la comunidad LGBTIQ+ al permitir que una drag presentara las noticias en su señal.

Amanda Drag Queen sorprendió a la audiencia de Canal Once el pasado 24 de junio en el marco de la Marcha del Orgullo Gay en la capital mexicana, cuando asumió el liderazgo de los espacios informativos A cada hora en la hora del canal.

"Mi gente, no se pierdan la transmisión que está realizando Once Noticias y Once Digital a través de nuestras redes sociales. Hoy les vamos a llevar todo lo que pasa en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ aquí en Ciudad de México. Recordar que el Once está impulsando la inclusión, el reconocimiento de nuestros derechos humanos y es por eso importante que usted se mantenga informado", dijo la artista.

En sus diversas intervenciones, Amanda resaltó que este acontecimiento en la televisión mexicana buscaba visibilizar a la comunidad y que sea apreciada desde otra perspectiva. "Es un gran paso para el colectivo, siempre habíamos sido considerados como los chistosos. El que se abran espacios donde se puede demostrar que somos personas serias, preparadas, es un gran paso hacia la inclusión y ayuda a eliminar muchos estigmas", dijo.

Sin embargo, no todos piensan igual.

Tanto en las redes sociales del canal como de Guillermo Barlo (el periodista que encarna a Amanda) reprobaron esta inclusión con mensajes sobre el supuesto mal manejo de recursos públicos (es operado por el Instituto Politécnico Nacional y su presupuesto es asignado por la federación), lo acusan de presunto adoctrinamiento y cuestionan por qué no se presentó como hombre.

El comunicador ha ignorado estos juicios.

De acuerdo con una entrevista con El Sol de México, Barlo compartió con su jefe en Canal Once la idea de presentarse como drag y este aceptó con entusiasmo al verlo como una oportunidad para promover la inclusión y marcar un hito en la televisión latina.

Derribando muros

Originario de Culiacán, Sinaloa, Guillermo Barlo comenzó su carrera en los medios en su ciudad natal, donde buscó incursionar en el ámbito de la conducción. Sin embargo, su interés por el teatro lo llevó a descubrir el arte drag, despertando su pasión y dando vida a Amanda.

Como Amanda ha tomado dos de las tribunas más importantes de México, las de las cámaras de Diputados y Senadores, desde donde ha exigido mayores garantías para la visibilización e inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en las políticas del país.

"A este país le urge paz, amor, respeto, pero sobre todo, le urge justicia. Necesitamos organismos que nos protejan y nos defiendan, por esto se requieren de fiscalías en los estados que tengan unidades que atiendan casos de delitos en contra de la población de la diversidad sexual. Repito: no queremos un trato especial, pero sí decir 'ya no, mi ciela, conmigo no; con nosotras, no'", dijo en junio de 2022.

Las minorías sexuales padecieron 305 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+ en México.

Tan solo en 2022, el Observatorio documentó 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados, y suicidios, con la mayoría de las víctimas como personas de entre 25 y 29 años, mujeres trans y hombres homosexuales.

