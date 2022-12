Charly López explota contra Ingrid Coronado y defiende a Fernando del Solar

Charly López e Ingrid Coronado estuvieron casados por seis años y tuvieron un hijo. (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images)

Charly López ha llamado mentirosa, una vez más, a su exesposa Ingrid Coronado, dos semanas después de que ella concediera una entrevista "como nunca lo había hecho ante ningún medio" en la que habló con detalle sobre sus matrimonios. Ahora, el exGaribaldi también busca exponer su verdad al sentirse "decepcionado de tanta mentira, de tanta bajeza".

Según López, no está pidiendo que crean la versión que él ofrece, pero que sí "debe haber una balanza, un término medio. Yo tengo muchos errores, he fallado, soy un ser humano como cualquiera; la diferencia es que soy una figura pública; también he sufrido".

Combativo desde el inicio, López asegura que la entrevista de su exesposa con Yordi Rosado solo se trató de una estrategia para limpiar su imagen, que "dijo verdades a medias", "se la pasó victimizándose" y que se ha valido de su condición de mujer para su beneficio. "Algunos hombres también sufren, algunos hombres son malos, algunas mujeres también son frías y calculadoras, pero también se pasan y abusan, como en este caso", afirma.

Ingrid Coronado durante una conferencia de prensa en 2020 (Foto: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images).

En la entrevista que se transmitió y está disponible en YouTube, Ingrid Coronado habló sobre los conflictos durante y tras el matrimonio con Charly, a quien conoció cuando ambos formaban parte del grupo Garibaldi. En esa plática, la conductora narró que el noviazgo y posterior boda no fueron los de un cuento de hadas. "Todo el tiempo estaba intentando la manera de que eso funcionara", precisó.

Uno de los problemas, dijo la también escritora, fue la incompatibilidad de horarios como familia y con el de un antro del que Charly fue dueño. "Fueron muchos los años que yo ya no quería estar ahí. No se puede tener una relación con una persona con la que tienes horarios distintos y para mí, mi hijo siempre fue lo más importante, entonces era difícil porque él quería que yo lo acompañara a cosas en la noche y entonces llegábamos a las 8 de la mañana, Emiliano ya estaba despierto; él se dormía y yo me quedaba con Emiliano, pero entonces, ¿qué calidad de mamá estaba teniendo Emiliano?", narró.

Aquella declaración de Ingrid es una de las que contradice López. "De lunes a jueves, cuando él era pequeño, yo era quien lo dormía, le ponía música, le cambiaba sus pañales, estuve ahí, ella no lo atendía de noche. Eso de que no me hacía responsable, ¡no se vale! Durante muchos años, cuando tenía mi centro nocturno (Congo) yo ganaba muchísimo más que ella, no tenía ni necesidad de trabajar. Se quejó de que me trasnochaba, era por trabajo, era por un bien familiar, ni a ella ni a mi hijo les faltó nada", dijo.

No solo contradice a Coronado sobre la supuesta paternidad ausente, también la versión de ella sobre la propiedad que mantienen en disputa y la pensión del hijo de ambos, temas que lo habrían incomodado y por los cuales decidió volver a hablar públicamente.

Pero Charly también desea que se sepa "la verdad" sobre la relación de su expareja con Fernando del Solar, "porque ahora él no puede defenderse".

Ingrid Coronado y Fernando del Solar en una fotografía de 2010 (Foto: Leonel Martínez/Jam Media/LatinContent via Getty Images).

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se conocieron en 2002 durante el programa Sexos en guerra de TV Azteca. Aunque hay quienes afirman que el romance entre ambos comenzó entonces, el actor y la excantante no dieron visos de que esto ocurriera, sino hasta mucho tiempo después, cuando ella terminó abruptamente su matrimonio con López, para anunciar algunas semanas después, que estaba en una relación con su colega, y que buscaría la custodia de su hijo.

Mientras que el proceso de divorcio con Charly fue muy desagradable, la imagen de los conductores de Venga la alegría como pareja fue muy exitosa y querida por el público, y se casaron para tener dos hijos más: Luciano y Paolo del Solar. Todo era miel sobre hojuelas, hasta que se hizo público el diagnóstico de cáncer de Fernando.

Ingrid también habló sobre ello con Rosado: de la falta de apoyo del argentino al inicio de su relación, el cáncer que los alejó como familia y el odio que recibió por supuestamente haberlo abandonado durante la enfermedad.

En la versión de Charly López, Del Solar sí fue víctima de Ingrid. "En el programa contó que fue a un evento de trabajo cuando Fer estaba mal, pero no le dijo a Yordi que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno, y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera 'avíseme cuando el señor deje de respirar'. Así me lo contó Fer", dijo.

Y es que supuestamente Charly y Fernando lograron limar asperezas (tras la separación de los conductores, el excantante se convirtió en una especie de defensor de ella) y se encontraron una tarde en un restaurante para hablar de la presentadora. "Ella no estuvo para él; por eso decidí un día reunirme con Fer del Solar en el VIP de San Jerónimo, él me contó la realidad de lo que vivía y yo le pedí disculpas por haberme metido en esa relación que a mí no me correspondía. Charlamos largo rato".

Poco antes de la muerte del también modelo, Ingrid demandó a su segundo exesposo por la manutención de sus hijos. Ahora mantiene un proceso legal con Anna Ferro, viuda del conductor, por el testamento, pues según su versión, él dejó a sus hijos Paolo y Luciano desprotegidos. Esto también molesta a Charly.

¿Por qué no lo hizo cuando el lío entre ellos se desató? Será porque ahora él no puede defenderse. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados, esperar a que muera yo, porque no podría dar mi versión.

Actualmente el conductor también enfrenta una demanda por parte de Coronado por manutención y por violencia mediática y de género, por lo cual no puede hablar públicamente de su expareja. Pero la entrevista con Yordi parece que fue la gota que derramó el vaso.

