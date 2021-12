El corte de pelo de Cristina Pedroche, ¿una pista sobre lo que veremos en las Campanadas?

Si hay algo que no se le puede negar a Cristina Pedroche es que es una experta en convertirse en el centro de todas las miradas y generar expectación. Su look de las campanadas siempre se hace viral y, aunque sigue siendo un misterio, durante estos días ha ido dando algunas pistas con las que podríamos hacernos una idea de lo que veremos el próximo 31 de diciembre. Una de las apuestas de sus seguidores es que la presentadora madrileña podría aparecer con la cabeza rapada, algo que ha cobrado fuerza después de ver su nuevo corte de pelo.

Cristina fue a El Hormiguero para hablar de las campanadas y sorprendió a todos al aparecer en el plató con un cambio de look radical. "A ver, esto es una peluca, lo que pasa es que parece mi pelo porque el color es bastante parecido y es pelo natural, pero lo que no quiero que se sepa es lo que hay debajo, lo que pasa, lo que no pasa, lo que va a pasar...", dijo sin querer desvelar nada más. El presentador del programa, Pablo Motos, le preguntó si la veremos calva el día de Fin de Año y ella respondió misteriosa que es una posibilidad.

Que se rape la cabeza es una teoría por la que apuestan muchos de sus seguidores, más aún después de ver el vídeo que ha publicado desde el reloj de la Puerta del Sol, donde aparece cortándose el pelo y con una maquinilla en la mano. "El vestido está, la historia es que Josie quiere que haga otra cosa más, que sea un extra al vestido y a todo lo demás. Es una cosa estética", adelantaba Pedroche en el programa en el que colabora, Zapeando. "En esta vida hay que arriesgar y, si yo te propongo algo que va a modificar tu imagen para todo 2022, lo tienes que hacer, ¡y punto!", añadía el popular estilista. ¿Será verdad? ¿Se animará finalmente a cortarse el pelo?

Cristina provocó opiniones de todo tipo con su peinado pero más aún con su vestido, un original diseño de Sergio Castaño Peña que dejó a los espectadores sin habla. "Ir a El Hormiguero siempre es un sueño, al igual que este look tan ideal que me ha hecho mi equipo. Os adoro", dijo la presentadora, que no podía estar más contenta con su look. Al preguntarle por cómo lleva las críticas, Pedroche explicó: "La Puerta del Sol es mi refugio, es el sitio en el que estoy feliz... y todo lo que viene después a mí me da igual. Intento que no me afecten los comentarios".

Al hablar del vestido que llevará este año, la mujer del chef David Muñoz reveló que no es muy ajustado y que no hay problema con la talla, así que "no importa si engordo tres o diez kilos". "Reconozco que no me convencía mucho la idea del vestido de este año, pero por supuesto me fío cien por cien de Josie, porque es una de las personas más inteligentes que conozco y es maravilloso, y dije, bueno, voy a dejar que me enseñe lo que tiene. Cuando me lo enseñó, se me saltaron las lágrimas y dije: 'Sí". Además, Cristina dio otra pista, asegurando que: "No hay tela como tal, es otra cosa. Es un mensaje, lo que estamos dando es un mensaje, pero no hay body painting ni nada de eso".

Su objetivo: impactar

Tendremos que esperar al día 31 para comprobarlo, pero en ¡HOLA! ya sabemos algunos detalles de su look gracias a su equipo de confianza, el peluquero Óscar Lozano y la maquilladora Carolina Moreno, que nos han dado en primicia las primeras pistas. "Es el año en el que va a llevar el peinado más arriesgado, es el año en el que el pelo tiene más importancia y es el año en el que más va a brillar", nos ha dicho Óscar Lozano, asegurando que "algo muy gordo va a pasar... y no sólo con su vestido". Por su parte, su maquilladora nos ha adelantado "habrá más color que otros años" y que va a ser "un maquillaje va a ser muy 'Pedroche'". "Impactar es la idea", afirma. Viendo los sorprentes looks que ha lucido en los años anteriores, no nos cabe la menor duda de que volverá a superarse y nos dejará a todos sin palabras.