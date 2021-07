El gato clavadista que nos muestra que ahora todo tiene sentido

Seguramente lo has visto en múltiples ocasiones. Y todas esas veces te has preguntado, ¿cómo puede descansar así? Es decir, ante el placer que supuran los gatitos por cada partícula de su cuerpo no faltara el momento en que digas '¿y por qué yo no?' para que al día siguiente hagas una cita con tu quiropráctico para corregir esos huesitos dislocados.

Bueno, ahora todo tiene sentido. De repente lo encontramos en la red y fue como si el cielo se abriera, porque ahora tiene sentido. Esa pose de mi gato no es sino la base del clavado en posición Z con 8//7 invertidos dificultad 9.9. Míralo bien, nada falla. Algo así te asegura un podio y mejor aún, un oro.

pic.twitter.com/R7Xt7eTkMP — 🐱 Gatitos que curan tu depresión 🐱 (@gatitos_qctd) July 28, 2021

Más tardé en comprender el estilo hedonista de mi gato (el condenado registró su nombre, no me permite usarlo a la ligera) que en encontrar respuesta a una y mil preguntas que me he venido haciendo por el acumulado de mi vida. Ahora lo veo y no puedo dejar de ver una proeza que nos llevará a la pregunta de si no habrán sido estos dioses los que acaso le dieron al hombre la facultad de medirse cada cuatro años, nada más para reírse y ver cómo los imitábamos. Créanme que no exagero. cuando digo que se burlan.

Meme tomado de Twitter

Entonces ya nada fue igual. Lo veo trepar y lo interpreto como el fortalecimiento de sus patitas para el momento en que tenga que brillar en las barras paralelas o el caballo con arzones.

Peor aún, vas de visita con el maniaco de tu amigo al que todo lo llega en pares y ves una sincronización que ya quisieran los chinos, estadounidenses y mexicanos en sus rutinas, con verticales firmes, jalando la croqueta hacia abajo, sin salpicar nada. Porque el sigilo y la elegancia son su especialidad.

Y no es nada más en un estilo, porque si se trata de técnicas, el mishi style siempre ha dominado al mundo.

If Synchronized Napping were an Olympic category, this team would bring home the gold. pic.twitter.com/prmY68Dgqa — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) July 25, 2021

¡OMG! Véanlo ligeramente rodado en su ejecución. Si el juez no lo perdona es que seguro tiene un perro.

Porque la ternura mata las reglas, ¿tú vez algún error aquí? Yo veo algo sublime y azucarado.

Y si este esto pasa con este calorón, no puedo esperar a que llegue el invierno. Es serio, no puedo.

