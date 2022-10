Las ventajas y desventajas de no tener sexo por mucho tiempo

Drew Barrymore, ha confesado que no tiene sexo desde el año 2016, cuando se separó de quien fue su esposo Will Kopelman (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

A lo largo de nuestra vida, no tenemos necesariamente las mismas necesidades, ni la misma energía, ni las mismas ganas de tener relaciones sexuales y, definitivamente, eso está bien. Nadie tiene por qué presionarnos ni intervenir en la frecuencia y forma en que tenemos relaciones sexuales porque, ya desde hace mucho tiempo, se ha establecido como un derecho humano básico que la mujer pueda decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida sexual.

Esta discusión se ha establecido por la gran necesidad de la mujer de defender sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo por la esperanza de que en algún momento sea globalmente aceptado que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones. Entre estas decisiones está también el no tener relaciones sexuales si no se quieren tener, y no ser juzgadas por ello.

Afortunadamente, en el caso de Drew Barrymore se critica -o más bien sorprende- que haya confesado que no tiene relaciones sexuales desde el año 2016, cuando se separó de quien fue su esposo Will Kopelman, mientras que en el mundo ocurren cosas realmente sobrecogedoras que ameritan verdadera atención, como países enteros que obligan a sus mujeres a realizar actos sexuales antes de los 18 años, o el poco o ningún acceso a anticonceptivos y a educación reproductiva, o la mutilación genital, entre otros abusos terribles.

Quizás se trata de que el público en general espera que dentro de la fantasía que representa la vida de las celebridades, también su vida amorosa y sexual sea perfecta, muy activa, entretenida y sorprendente, pero no. Resulta que los famosos también son seres humanos y si alguien lo ha demostrado con creces, desde su infancia, es Drew Barrymore.

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima...", dijo Drew Barrymore en su blog. (Photo by Stefani Reynolds / AFP) (Photo by STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images)

La actriz de 47 años, confesó hace algunos días que no tiene relaciones sexuales desde hace seis años, pero no quiere decir que odie el sexo, como algunos creen, según comparte en su blog, o que juzgue a quienes terminan una relación y se embarcan en otra.

Para ella todo se trata, hasta ahora, de que se ha encontrado a sí misma de manera diferente y lo atribuye a que, quizás en su niñez se relacionó con las personas de manera adulta y ahora, siendo madre de dos hijas -Olive, de 10 años, y Frankie, de 8- ha decidido ser cautelosa y enfocarse en el amor hacia sí misma y esto, por el momento, no incluye a una pareja.

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer, y he tenido muchas curvas de aprendizaje en el camino”, dijo y no descarta que en el futuro pueda tener una relación, aunque hoy en día no sea su prioridad.

¿Pero qué es lo que puede ser preocupante de no tener relaciones sexuales por tanto tiempo, más allá del morbo absurdo de husmear en las decisiones de los demás? Aunque no podemos adivinarlo es interesante explorar qué ocurre en el cuerpo si no tenemos actividad sexual.

A lo largo de nuestra vida, no tenemos necesariamente las mismas necesidades, ni la misma energía, ni las mismas ganas de tener relaciones sexuales y, definitivamente, eso está bien. (Getty Creative)

Los vericuetos de la abstinencia sexual

La psicóloga clínica y sexóloga Carmen Bermejo, citada por El Diario, dice que hay dos tipos de abstinencia sexual, la voluntaria y la involuntaria. En el primer caso, los efectos colaterales son menores que en el segundo.

Entre los principales efectos colaterales está que la ausencia de sexo aumenta los niveles de estrés y ansiedad, y a la vez, el sexo con estrés y ansiedad no es satisfactorio. En todo caso, la masturbación sirve para protegernos ya que esta tiene muchos beneficios, a pesar de que se le han adjudicado efectos secundarios, y no se necesita una pareja.

Un artículo de la plataforma Flo, dedicada a la salud femenina, concluye que al ser una de las ventajas de tener sexo mejorar el sistema inmunitario, al no tenerlo se supone que podemos ser más propensos a sufrir de resfriados o gripe con más frecuencia. Asimismo, se menciona que el tener relaciones sexuales, ayuda a equilibrar los procesos hormonales y no tenerlo hace que, en el tiempo, el deseo sexual se debilite hasta inhibirse por completo.

La masturbación tiene muchos beneficios, a pesar de que se le han adjudicado efectos secundarios. (Getty Creative)

Por otra parte, no tener relaciones sexuales tiene sus ventajas que, quizás Drew ya investigó. Entre ellas está el no tener que preocuparse por embarazos no deseados, ni tampoco por contraer enfermedades de transmisión sexual o infecciones urinarias.

Además, no concentrarse en relaciones íntimas, brinda la oportunidad de conocernos más a fondo y enfocarnos en nuestro propio placer sin depender de otra persona, e incluso, tal como ha descubierto Barrymore, es una oportunidad de dedicarnos a otras cuestiones que ameritan nuestra atención prioritaria en algún momento de nuestra vida.

