Por qué puede fallar la píldora anticonceptiva y qué hacer para evitar accidentes

Miami, 31 ene (EFE).- La adopción de las criptomonedas continúa ganando terreno en EE.UU., con bares, negocios, cajeros automáticos y, ahora, hasta la posibilidad de usarlas para préstamos hipotecarios, como propone una compañía tecnológica financiera de Miami (Florida). El mundo de los servicios financieros vive una revolución. La banca clásica ya no es el único actor: con las criptomonedas como base, la tecnológica Milo, radicada en Miami, acaba de lanzar la "Hipoteca Cripto", en la que se aprovecha esta divisa (de momento el Bitcóin) para invertir en bienes raíces en este país. "Nos dimos cuenta de que había clientes internacionales con un patrimonio interesante en criptomonedas a los que se les hacía difícil calificar para un préstamo de hipoteca convencional" en Estados Unidos, dice hoy a Efe Josip Rupena, presidente y fundador de Milo. Rupena entendió rápidamente que se abría una "oportunidad" para su compañía, y, en 2021, dio forma a este tipo de solución financiera para clientes "quieren comprar una propiedad sin tener que vender sus 'cripto' para pagar en dólares", como sucede con una hipoteca convencional. EL ÉXITO DE LAS "CRIPTOHIPOTECAS": LISTA DE ESPERA El éxito de estas innovadoras "criptohipotecas" ha sido tal que Milo cuenta en estos momentos con una lista de espera de 6.000 personas que "quieren comprar una propiedad y hacer sus pagos mensuales en criptomonedas". "Hay muchísima demanda de clientes de todo el mundo y ya estamos procesando préstamos hipotecarios" en moneda digital con unas tasas de interés de entre el 5 y 7 %, precisó Rupena, de origen chileno, criado en Miami y graduado cum laude en Finanzas por la Universidad de Miami (UM). Con respecto a las ventajas de la "hipoteca cripto", Rupena señaló que una primera es la oferta de una financiación de hasta el 100 % de la compra, sin pago inicial en dólares, y de forma más rápida que con una hipoteca convencional. Además, el patrimonio en criptomonedas del inversor no sufre el desgaste del "coste de oportunidad", es decir, "no tiene que vender sus criptomonedas y ver luego, con los años, cómo sube su valor", aclara el creador de la primera hipoteca "cripto" del mundo. Rupena, quien inició su carrera en el mundo de la finanzas en Goldman Sachs, indicó que "el mundo todavía no entiende el valor de este segmento de cliente", de las "oportunidades" que ofrece y de los nuevos servicios financieros en "cripto" que están por llegar. Lo cierto es que el atractivo de las aplicaciones de las criptomonedas las han convertido en todo un fenómeno social, como es patente en Miami, donde recientemente un popular club nocturno, E11even, comenzó a aceptar el pago de las cuentas en esta divisa. La propia alcaldía anunció este verano su interés en convertirse en la primera ciudad en comerciar con su propia moneda virtual, el MiamiCoin, una criptodivisa de Citycoins. Aunque la alcaldía de Miami no figura asociada a esta iniciativa, su regidor, Francis Suárez, se ha mostrado como un entusiasta defensor de las criptomonedas y el bitcóin en la "Ciudad Mágica". MIAMI APOYA LAS CRIPTOMONEDAS Suárez ha sido un "gran apoyo y está haciendo muchísimo por la comunidad tecnológica en Miami", dijo Rupena, cuya compañía fue alabada recientemente por el alcalde por su apertura a servicios financieros con productos como las "criptohipotecas". En este ecosistema de la economía digital global, La Conferencia Bitcóin 2021, el mayor evento en la historia de las monedas virtuales, se celebró en Miami con un lleno de público y mensajes optimistas acerca de cómo este paradigma de la libertad financiera y de la no intermediación puede "cambiarlo todo". De hecho, Suárez dijo sentirse muy feliz de que fuera su ciudad la elegida para suceder a Los Ángeles como sede de la conferencia y comentó que desde hacía meses "una cantidad sin precedentes de compañías, tecnológicas e inversores" la habían elegido para mudarse. El "segmento de las criptomonedas sigue creciendo en importancia y nosotros aspiramos a lanzar nuevas soluciones" digitales, avanza Rupena, quien trabajó con anterioridad como asesor financiero de Morgan Stanley y hoy atiende a inversores internacionales de 63 países, tanto con moneda digital como divisas oficiales. Sobre la fortaleza y seguridad de las criptpmonedas explicó que, en 2017, "se valoró en 400.000 millones de dólares y hoy vale 2 trillones de dólares en suma total", pese a que numerosos países advierten sobre su volatilidad y falta de transparencia Un país de América Latina, El Salvador, se convirtió en septiembre pasado en el primero del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) quiere que el presidente Nayib Bukele revierta. "La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes", señalo el FMI. El 21 de enero el presidente de El Salvador anunció la compra de 410 bitcoines más por un valor de 15 millones de dólares, los que se suman a los 1.220 bitcoines comprados desde septiembre de 2021. (c) Agencia EFE